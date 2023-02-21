В Красноярске мать избивала дочь проводом и втирала ей в кожу соль

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Рита Миронова
Рита Миронова 70

Женщине грозит до семи лет колонии за истязания над ребенком.

В Красноярске мать избивала дочь проводом и втирала ей в кожу соль

Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin

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В Красноярске женщину подозревают в истязаниях своей шестилетней дочери. Как сообщили в региональном Следственном комитете, мать избивала ребенка проводами и втирала ей соль в кожу. Свои поступки женщина мотивировала тем, что раздражалась поведением дочери.

Издевательства над ребенком продолжались с сентября по ноябрь 2022 года. Не менее трех раз женщина избивала девочку ремнем, скалкой и проводом от зарядки. А соль не только втирала в кожу — маленькому ребенку приходилось стоять на ней коленями.

«Сообщение о совершаемых женщиной истязаниях в отношении дочери в полицию поступило от бдительной соседки, которая неоднократно слышала плач ребенка и крики», — рассказали следователи.

Девочку забрали и временно поместили в детский центр, а ее мать находится под подпиской о невыезде. Известно, что семья ранее не состояла на профилактическом учете.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Уфе отец убил двоих сыновей-школьников и свел счеты с жизнью.

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