В Красноярске мать избивала дочь проводом и втирала ей в кожу соль
Женщине грозит до семи лет колонии за истязания над ребенком.
Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin
В Красноярске женщину подозревают в истязаниях своей шестилетней дочери. Как сообщили в региональном Следственном комитете, мать избивала ребенка проводами и втирала ей соль в кожу. Свои поступки женщина мотивировала тем, что раздражалась поведением дочери.
Издевательства над ребенком продолжались с сентября по ноябрь 2022 года. Не менее трех раз женщина избивала девочку ремнем, скалкой и проводом от зарядки. А соль не только втирала в кожу — маленькому ребенку приходилось стоять на ней коленями.
«Сообщение о совершаемых женщиной истязаниях в отношении дочери в полицию поступило от бдительной соседки, которая неоднократно слышала плач ребенка и крики», — рассказали следователи.
Девочку забрали и временно поместили в детский центр, а ее мать находится под подпиской о невыезде. Известно, что семья ранее не состояла на профилактическом учете.
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