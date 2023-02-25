Психолог объяснил, нормально ли для мальчиков играть в куклы

Машинки — для мальчиков, куклы — для девочек. Но нормально ли, если дети начинают играть игрушками, типичными для другого пола?

Мальчики нередко могут играть с нетипичными для их пола игрушками. Но чаще всего это происходит в возрасте до пяти лет, уточнил в разговоре с изданием Газета.ру клинический психолог, психоаналитик Юрий Грязев.

«Для ребенка до пяти лет это такая же игрушка, как и все остальные», — успокаивает специалист.

Психолог добавил, что зачастую дети используют игрушки, чтобы спроецировать через них свои переживания. А еще тягу мальчиков, особенно в раннем возрасте, можно объяснить банальным любопытством.

«Дети всегда интересуются, во что играют их сверстники, особенно противоположного пола», — объяснил эксперт.

Психоаналитик Юрий Грязев отметил, что мягкие игрушки и куклы полезны для маленьких детей любых полов. Такие игрушки можно использовать в качестве «переходного объекта», который помогает на ранних этапах справиться с отсутствием родителей поблизости, когда им нужно, например, пойти в магазин или на работу. С такой игрушкой ребенок чувствует себя защищенным и не одиноким, добавил специалист.

Также куклы и мягкие игрушки могут помочь подготовить ребенка к пополнению в семье.

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