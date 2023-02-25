Психолог объяснил, нормально ли для мальчиков играть в куклы

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 25

Психолог Грязев объяснил, нормально ли для мальчиков играть в куклы

Психолог объяснил, нормально ли для мальчиков играть в куклы

Фото: © РИА Новости / Александр Макаров

Читайте нас в: Дзен Новости

Машинки — для мальчиков, куклы — для девочек. Но нормально ли, если дети начинают играть игрушками, типичными для другого пола?

Мальчики нередко могут играть с нетипичными для их пола игрушками. Но чаще всего это происходит в возрасте до пяти лет, уточнил в разговоре с изданием Газета.ру клинический психолог, психоаналитик Юрий Грязев.

«Для ребенка до пяти лет это такая же игрушка, как и все остальные», — успокаивает специалист.

Психолог добавил, что зачастую дети используют игрушки, чтобы спроецировать через них свои переживания. А еще тягу мальчиков, особенно в раннем возрасте, можно объяснить банальным любопытством.

«Дети всегда интересуются, во что играют их сверстники, особенно противоположного пола», — объяснил эксперт.

Психоаналитик Юрий Грязев отметил, что мягкие игрушки и куклы полезны для маленьких детей любых полов. Такие игрушки можно использовать в качестве «переходного объекта», который помогает на ранних этапах справиться с отсутствием родителей поблизости, когда им нужно, например, пойти в магазин или на работу. С такой игрушкой ребенок чувствует себя защищенным и не одиноким, добавил специалист.

Также куклы и мягкие игрушки могут помочь подготовить ребенка к пополнению в семье.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как правильно должна развиваться речь ребенка до шести лет.

-2° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
74.71
-0.15 79.57
-0.19
🧙‍♀ Гороскоп на 25 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

11:47
«Может попиариться»: почему Байден «забил» на катастрофу в Огайо
11:32
«Кормившая» СССР Вайкуле с трудом организовала концерт в Израиле
11:03
Рената Литвинова отчиталась о причине возвращения в Россию
10:48
Воевавший в Афганистане американский наемник ликвидирован на Украине
10:29
Психолог объяснил, нормально ли для мальчиков играть в куклы
10:15
В США предрекли Украине «самый разрушительный год»

Сейчас читают

Военный эксперт объяснил цель вторжения ВСУ в Приднестровье: «Все разворовывается»
Упал, встал, пошел дальше: Байден снова «не дружит» с ногами и лестницами
Девушка попала в психиатрическую больницу после изнасилования в Москве
Никита Кологривый об актерской игре Николая Фоменко: «Он — ферзь»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023