Русская смекалка: как Москва адаптировала экономику на фоне санкций

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Журналист Le Figaro Барлюэ объяснил успех России в обходе санкций «искусством находчивости»

Русская смекалка: как Москва адаптировала экономику на фоне санкций

Фото: Ruptly / UNTV. NEWS USE ONLY; 5-tv.ru

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Иностранные аналитики признали, что план сокрушить российскую экономику санкциями — провалился.

В Совбезе ООН, где все-таки не депутаты заседают, а люди более сдержанные, дипломаты, произошел любопытный эпизод — представитель Украины попросил всех встать и помолчать в память о жертвах российской агрессии.

После этого наш полпред, Василий Небензя уточнил, что нужно помнить о всех жертвах конфликта на Украине, начиная с 2014 года, и объявил вторую минуту молчания. И члены Совбеза снова встали.

«Запад попытался изолировать Россию. Это не сработало» констатировала в редакционной статье The New York Times, и на схемах объяснила почему — особенно показателен вот этот график — импорт в Россию — уже к лету прошлого года восстановился до средних значений и продолжает расти. За счет чего?

Тут иностранцы теряются — за счет соседей — предполагают серьезные исследователи из Financial Times, указывая что поставки из некоторых стран, прежде всего СНГ в Россию вырос в разы.

Это все русская смекалка — находит поэтический образ французский журналист, проехавший через всю европейскую часть страны из Петербурга в Крым.

Да, «русскую смекалку» евроатлантисты зря не учитывают — это наше самое главное и самое секретное оружие.

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