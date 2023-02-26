«У всех»: Литвинова попросила прощения после возвращения в Россию

Неделю назад артистка приехала в родную страну. Что заставило ее вернуться?

Рената Литвинова обратилась к своим подписчиками с признанием и просьбой о прощении. В своем Telegram-канале актриса сообщила, что «у всех попросила прощения». Сделала она это в связи с Прощенным воскресеньем.

«Всем позвонила. У всех попросила прощения. Включая себя. Простите! Простите?» — написала Литвинова в своем профиле.

Перед этим артистка дала несколько советов по поводу того, как правильно провожать Масленицу. Рената призвала всех не думать плохо о других и никому не желать зла.

Мама знаменитости осталась в России, потому что не захотела покидать Родину. А вот Литвинова больше года назад, еще до начала спецоперации, переехала жить во Францию. Планирует ли она задержаться в родной России — неизвестно. И сама Литвинова эту тему в своих соцсетях не поднимает.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сможет ли сбежавшая из РФ Рената Литвинова добиться успеха за границей.