Брэда Питта застали за ужином с недавно разведенной Инес де Рамон

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 16

Поклонники уверены, что девушка рассталась с мужем из-за знаменитого голливудского холостяка.

Брэда Питта застали за ужином с недавно разведенной Инес де Рамон

Фото: www.globallookpress.com / Romuald Meigneux

Читайте нас в: Дзен Новости

Актер Брэд Питт был замечен за ужином в ресторане на Елисейских полях с подругой фитнес-тренером Инес де Рамон. Издание Paris Match в своем аккаунте в Twitter сообщило, что знаменитости заглянули на ужин после церемонии вручения премии César Awards.

В феврале подруга Питта развелась с мужем, звездой сериала «Дневники Вампиров» Полом Уэсли. Супруг подал на развод с ней после пяти лет брака на фоне слухов о романе Брэда с Инес. Актер назвал причиной разрыва «непримиримые разногласия», однако поклонники уверены, что причина в «Мистере Смите».

Общественность продолжает строить догадки, когда именно завязался роман у Питта и Инес. Женщина объявила о предстоящем разводе еще в сентябре, однако приближенный источник сообщал, что инструктор завела интрижку на стороне, когда о разрыве с Уэсли не было и речи. Тем временем звездная пара свои отношения не комментирует и наслаждается обществом друг друга.

Ранее 5-tv.ru писал, что Брэд Питт встретил Новый год жизни в компании молодой пассии.

Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
74.71
-0.15 79.57
-0.19
Мир просыпается, движение ускоряется: китайский гороскоп на неделю с 27 ф...

Последние новости

21:16
Мир просыпается, движение ускоряется: китайский гороскоп на неделю с 27 февраля по 5 марта
21:05
Брэда Питта застали за ужином с недавно разведенной Инес де Рамон
20:53
«У всех»: Литвинова попросила прощения после возвращения в Россию
20:44
Саудовская Аравия готова выделить Украине 410 миллионов долларов, но зачем?
20:38
«Меня с мужчиной сравнивают»: стендап-комик Вика Складчикова призналась в жутких комплексах
20:29
Ни стыда, ни совести: в чем интерес Джо Байдена поддерживать конфликт на Украине

Сейчас читают

«Дружить» невозможно: постпред РФ в Вене объяснил неизбежность приостановки ДСНВ
Пластический хирург объяснил странный шрам на лице Пугачевой: что она сделала?
Путин назвал самое главное условие для победы России
Врачи сообщили об улучшении показателей Романа Костомарова

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023