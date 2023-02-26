Умер брат Мадонны Энтони Джерард Чикконе

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 121

Родственнику знаменитости было 66 лет. Многие годы он вел отшельнический образ жизни.

Умер брат Мадонны Энтони Джерард Чикконе

Фото: www.globallookpress.com / Nano Calvoй

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На 67-м году жизни скончался старший брат американской певицы Мадонны Энтони Джерард Чикконе. Об утрате сообщил член семьи знаменитости Джо Генри — муж сестры Мадонны.

«Мой шурин, Энтони Джерард Чикконе, покинул земной мир вчера вечером», — написал Генри в своем личном блоге.

Он отметил, что был знаком с Чикконе с 15 лет. Генри также рассказал, что с покойным у них не всегда складывались отношения — Энтони обладал сложным характером.

По данным издания TMZ, отношения у Чикконе были напряженными со всеми родственниками. Брат Мадонны страдал алкогольной зависимостью, и много лет был бездомным, жил под мостом, и обвинял знаменитую родственницу, что она не проявляла о нем должную сестринскую заботу.

Ранее 5-tv.ru писал, что умер актер из «Убойного отдела» Ричард Белзер.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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