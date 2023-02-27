Границы бывают не только у государств: китайский совет дня на понедельник, 27 февраля

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 9

Начало новой недели прекрасно подходит для новых дерзновений.

Границы бывают не только у государств: китайский совет дня на понедельник, 27 февраля

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 27 февраля 2023 года?

Понедельник принесет оптимизм и удачу. День очень благоприятен для того, чтобы с места в карьер начать много важных дел. Энергия Огня позволит их провернуть быстро и максимально эффективно.

Совет дня: запланируйте на понедельник важные коммерческие сделки — энергии очень благоприятны для того, чтобы получить выгоду от покупок или продаж. Вы сможете легко сговориться с контрагентом и завершить сделку к обоюдной выгоде.

Предостережение дня: этот понедельник не лучшее время для того, чтобы влезать в кредиты или брать на себя обязательства, с которыми трудно справиться. Не поддавайтесь на манипуляции и охраняйте собственные границы.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.

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Границы бывают не только у государств: китайский совет дня на понедельник...

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