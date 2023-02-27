В Минэнерго США заявили о лабораторном происхождении ковида

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Ранее эту версию озвучили в ФБР.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Frank Hoermann / SVEN SIMON via; 5-tv.ru

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Пандемия коронавируса — дело рук человеческих, и возникла она в результате утечки из лаборатории. Об этом заявили в Министерстве энергетики США. Свои выводы в ведомстве основывают на данных секретного отчета разведки. Таким образом, это подтверждает версию ФБР — бюро первым заявило об искусственном происхождении вируса. Тем не менее, власти считают — точку в этом вопросе ставить рано.

«Я не могу подтвердить или опровергнуть материал газеты The Wall Street Journal. Если мы получим новую информацию, мы сообщим о ней Конгрессу и американцам. На данный момент нет окончательного ответа от разведки на этот вопрос», — сказал Джейк Салливан, советник президента США по национальной безопасности.

Некоторые ведомства в США по-прежнему настаивают, что вирус передался человеку от животного. Но есть и те, кто пока до конца не определился — среди них ЦРУ.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США обвинили китайскую лабораторию в пандемии COVID-19.

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