Совсем чуть-чуть: российские силы ведут бои почти в центре Артемовска

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 46

Советник врио главы ДНР Кимаковский: российские силы ведут бои почти в центре Артемовска

Совсем чуть-чуть: российские силы ведут бои почти в центре Артемовска

Фото: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация Украинский кризис

Российские бойцы благодаря мужеству, силе духе и отваге близки к успеху. В это же время боевики падают духом и теряют веру в себя.

Российские бойцы все ближе к центру Артемовска, заявил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Игорь Кимаковский. Еще в субботу сообщалось, что военным остается менее двух тысяч метров. Теперь все пути под огневым контролем российских сил.

«Уже практически в центре Артемовска воюют», — сказал Кимаковский.

Однако пока рано говорить об оперативном окружении города. В то же время Вооруженные силы Украины (ВСУ) из последних сил держатся. Они прокладывают себе полевые дороги, чтобы доставлять технику, цепляются за город и несут огромные потери.

При этом еще недавно президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что боевики не будут биться за город любой ценой и до последнего украинца. Хотя до этого глава офиса президента Украины Андрей Ермак утверждал, что ВСУ не планируют уходить из Артемовска, даже несмотря на то, что ситуация на этом участке крайне тяжелая для киевского режима.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной кампании после того, как главы ДНР и ЛНР обратились с просьбой о помощи в отражении агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. От мирного урегулирования конфликта Киев отказался.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как боевиков ВСУ обучают тактике штурма в Британии.

Тема:
Спецоперация
27 февр
Удары по гражданским: ВСУ обстреляли город в Запорожской области
27 февр
Небесные стражи: лучшее видео из зоны СВО за день
27 февр
Бросили и отреклись: в ДНР создан добровольческий батальон из украинских пленных
26 февр
«Они умерли не на родине»: названы потери польских наемников на Украине
26 февр
В Вашингтоне сообщили, что Киев решит вопрос о захвате Крыма при поддержке США
26 февр
В США назвали сроки капитуляции Зеленского
26 февр
Российские Су-25 нанесли удары фугасными бомбами по ВСУ в Авдеевке
26 февр
Глава ЦРУ раскрыл подробности встречи с главой СВР Нарышкиным
26 февр
Шойгу ответил на вопрос о действиях России для защиты своих границ
26 февр
В Британии заявили, что усиление роли ВКС РФ переломит ход спецоперации на Украине
-3° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
74.71
-0.15 79.57
-0.19
Хочется гармонии и выпить бы вина. Бацзы-прогноз на март 2023 года

Последние новости

7:55
«Китайский поцелуй»: в Поднебесной придумали, как выражать любовь на расстоянии
7:38
В России хотят ввести сертификаты на новорожденных
7:23
Совсем чуть-чуть: российские силы ведут бои почти в центре Артемовска
7:11
Казахстан подсуетился? Кто теперь будет поставлять нефть в Европу по «Дружбе»
6:55
«Искренне не понимаю»: Костенко поделилась, как перестать ревновать мужа к бывшей
6:50
Дешево и вкусно: как выбрать кильку в томатном соусе

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 февраля, для всех знаков зодиака
Эксперт рассказал, как подрыв дамбы в Артемовске повлияет на ход боев
Казахстан подсуетился? Кто теперь будет поставлять нефть в Европу по «Дружбе»
Путин назвал самое главное условие для победы России

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023