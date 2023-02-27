Совсем чуть-чуть: российские силы ведут бои почти в центре Артемовска

Российские бойцы благодаря мужеству, силе духе и отваге близки к успеху. В это же время боевики падают духом и теряют веру в себя.

Российские бойцы все ближе к центру Артемовска, заявил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Игорь Кимаковский. Еще в субботу сообщалось, что военным остается менее двух тысяч метров. Теперь все пути под огневым контролем российских сил.

«Уже практически в центре Артемовска воюют», — сказал Кимаковский.

Однако пока рано говорить об оперативном окружении города. В то же время Вооруженные силы Украины (ВСУ) из последних сил держатся. Они прокладывают себе полевые дороги, чтобы доставлять технику, цепляются за город и несут огромные потери.

При этом еще недавно президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что боевики не будут биться за город любой ценой и до последнего украинца. Хотя до этого глава офиса президента Украины Андрей Ермак утверждал, что ВСУ не планируют уходить из Артемовска, даже несмотря на то, что ситуация на этом участке крайне тяжелая для киевского режима.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной кампании после того, как главы ДНР и ЛНР обратились с просьбой о помощи в отражении агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. От мирного урегулирования конфликта Киев отказался.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как боевиков ВСУ обучают тактике штурма в Британии.