Восемь человек пострадали в ДТП с микроавтобусами в Якутии

В Якутии произошла жуткая авария. Там лоб в лоб столкнулись два микроавтобуса. Водитель одной из машин совершал обгон и не убедился, что встречная полоса свободна.

От удара оба транспортных средства вылетели в кюветы, один микроавтобус загорелся. В аварии пострадали восемь человек.