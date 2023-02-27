Восемь человек пострадали в ДТП с микроавтобусами в Якутии
Машины столкнулись лоб в лоб. Одна из них загорелась.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Swen Pförtner; 5-tv.ru
В Якутии произошла жуткая авария. Там лоб в лоб столкнулись два микроавтобуса. Водитель одной из машин совершал обгон и не убедился, что встречная полоса свободна.
От удара оба транспортных средства вылетели в кюветы, один микроавтобус загорелся. В аварии пострадали восемь человек.
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