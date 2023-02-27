«Факт остается фактом»: Иосиф Пригожин рассказал об огромном долге тяжелобольного Носкова

|
Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 77

Николай Носков не отдает деньги Иосифу Пригожину за услугу по продвижению артиста

«Факт остается фактом»: Иосиф Пригожин рассказал об огромном долге тяжелобольного Носкова

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Читайте нас в: Дзен Новости

Чтобы раскрутить артиста, продюсер вложил огромные деньги. Почему же не было отдачи?

Знаменитый продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что тяжелобольной певец Николай Носков должен ему более трех миллионов долларов. Причем, не первый год. Но как так получилось?

Как признался бизнесмен в интервью для шоу «Злые языки», все средства пошли на то, чтобы раскрутить артиста. К сожалению, проект оказался убыточным.

«Скажу что-то, что я нигде никогда не говорил. Я вложил больше трех миллионов долларов в Николая Носкова. Моего имени даже нет в „Википедии“ — что я был у него продюсером. Клипы снимал, песни записывал. Это я все оплачивал. Он остался должен, свалил в Тибет, потом с ним случилось несчастье. Я не стал обращать на это внимания. Но сам факт остается фактом», — разоткровенничался 53-летний Иосиф Игоревич.

Несмотря на то, что такое сотрудничество принесло Пригожину лишь убытки, продюсер не держит зла на артиста, который на данный момент лечится после тяжелого инсульта.

Читайте также

«Спел, сколько мог. Очень расстроился»: близкие объяснили неудачу Носкова на концерте в Перми

Пять лет назад у Носкова случился инсульт. Некоторое время певец восстанавливался, но недавно все-таки решил выйти на сцену. Носков дал концерт в Перми, но не смог его отработать до конца.

Зрители ждали выхода артиста полтора часа. Он спел несколько композиций, после чего резко удалился. Инцидент вызвал неоднозначную реакцию. Многие зрители были недовольны этим и высказвались об этом открыто.

Фанаты разделились на два лагеря: одни восхищались силой воли и духом Носкова, а другие упрекали звезду в непрофессионализме и безответственности. Некоторые стали сетовать на организаторов концерта, которые якобы заставляли артиста петь, хотя состояние его здоровья не позволяло.

Впоследствии Николай Иванович прокомментировал инцидент в социальной сети и попросил прощения у публики.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что даже тяжелый недуг не заставит Носкова сдаться и уйти со сцены.

-3° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
74.71
-0.15 79.57
-0.19
🧙‍♀ Гороскоп на 27 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

10:59
Мощный пожар вспыхнул на месте завода по производству эфирных масел в Турции
10:50
Могут ли новые санкции США оставить Россию без iPhone? — мнение экспертов
10:39
Восемь человек пострадали в ДТП с микроавтобусами в Якутии
10:25
«Факт остается фактом»: Иосиф Пригожин рассказал об огромном долге тяжелобольного Носкова
10:09
«Ничего делить не надо»: почему Прилучный и Муцениеце судятся из-за квартиры
9:58
Путин поздравил сотрудников ССО с Днем сил специальных операций

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на 27 февраля для всех знаков зодиака
Казахстан подсуетился? Кто теперь будет поставлять нефть в Европу по «Дружбе»
Путин назвал самое главное условие для победы России
«Они не пришли»: как выглядит могила звезды «Дальнобойщиков» Владислава Галкина

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023