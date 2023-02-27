Заслонила собой: как мама спасла Дарью Мороз от трагической гибели

Знаменитая артистка Марина Левтова оказалась не только талантливой красавицей, но и настоящей героиней.

Сегодня отмечается непростая дата для актрисы театра Дарьи Мороз — ровно 23 года со дня смерти ее мамы, легендарной артистки Марины Левтовой. В ту злополучную ночь она вместе с дочерью, главой семейства режиссером Юрием Морозовым и другом семьи Михаилом Рудяком решили прокатиться на снегоходе в поселке Раздоры Одинцовского района. Увы, экстремальное путешествие оказалось только в один конец.

В ту ночь удача навсегда отвернулось от актрисы. Обычно подобные развлечения оканчивались хорошо, однако в этот раз что-то пошло не по плану. Счастливое семейство село на транспортное средство в темное время суток, что оказалось фатальной ошибкой.

«Был вечер, зима, и я так понимаю, Миша думал, что это какие-то кустики растущие. Он через них проехал, скорость была немаленькая, а это оказался овраг. Мы в него слетели и врезались в дерево», — рассказала Дарья в эфире федерального канала.

По ее словам, Левтова вовсе не должна была оказаться на том снегоходе. Это Михаил Рудяк захотел прокатить юную Мороз на необычном транспорте. Однако покойная артистка разволновалась за дочь и тоже ввязалась в сомнительную авантюру. Красавица села прямо за наследницей. По мнению Дарьи, родительница спасла ей жизнь, прикрыв своим телом от неминуемой гибели.

«Считаю, что она меня уберегла этим. Потому что я меньше всех пострадала. Потом уже я очнулась в больнице. Долгое время я не знала, что случилось с мамой, мне сказали, наверное, через день-два. Я, по-моему, рвалась на похороны, но была еще не в состоянии перемещаться», — объяснила 39-летняя актриса.

Она также отметила, что не сразу осознала масштаб трагедии. Только спустя несколько лет у звезды получилось принять чудовищный факт — мамы больше нет.

В роковую ночь Марина получила черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью, бизнесмен Рудяк, который был за рулем снегохода — впал в кому. Однако спастись предпринимателю тоже не удалось, от полученных повреждений он скончался. Лишь Дарья и папа уцелели после великого несчастья. Отец артистки Юрий Мороз смог пережить горе только благодаря этой мысли.

«Нужно просто придумать смысл, чтобы жить. Для меня это была Даша, я представил, что бы делала Марина, если б это я умер», — приводит его слова издание StarHit.ru.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дарья Мороз стала режиссером и приступила к съемкам сериала.