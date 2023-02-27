Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы Сегодня, 20:39 Шоу-бизнес Эфирная новость 32 32

Знаменитый актер и кинорежиссер уже давно занимает пост спецпредставителя МИД РФ по гуманитарным связям с США и Японией.

ВКонтакте Telegram Одноклассники Twitter Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexei Druzhinin / Pool

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Президент РФ Владимир Путин наградил известного американского актера Стивена Сигала Орденом дружбы. Как говорится в президентском указе, «За большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества». Напомним, Стивен Сигал занимает пост специального представителя МИД России по гуманитарным связям с США и Японией.