Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы
Знаменитый актер и кинорежиссер уже давно занимает пост спецпредставителя МИД РФ по гуманитарным связям с США и Японией.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexei Druzhinin / Pool
Президент РФ Владимир Путин наградил известного американского актера Стивена Сигала Орденом дружбы. Как говорится в президентском указе, «За большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества».
Напомним, Стивен Сигал занимает пост специального представителя МИД России по гуманитарным связям с США и Японией.
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