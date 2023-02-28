Ольга Орлова похудела на 11 килограммов через месяц после рождения дочери
Некоторые поклонники 45-летней певицы до сих пор не верят, что она сама выносила ребенка.
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Ведущая реалити-шоу «Дом-2» и певица Ольга Орлова приходит в форму после беременности и родов — уже похудела, по собственным словам, на 11 килограммов. Дочь 45-летней звезды впервые увидела мир 6 февраля, ей дали имя Анна. Артистка рассказала поклонникам, что ребенок появился на свет путем кесарева сечения. Никаких осложнений, малышка и мама здоровы, уже через несколько дней их выписали из роддома.
Одно из фото Орловой с новорожденной дочкой вызвало споры. Во-первых, до сих пор находятся критики, которые не верят знаменитости. Им кажется, что самостоятельно исполнительница ребенка не вынашивала, воспользовалась услугами суррогатной мамы, а малышка в ее руках якобы выглядит двухмесячной, а не новорожденной. Во-вторых, хейтеры отмечают — слишком уж быстро певица похудела. Но сама Орлова пока не вполне довольна фигурой.
«В профиль живот еще есть. Я, конечно, в бандаже, под грудь, но картина вырисовывается. Думала, будет хуже. А так — жить можно», — поделилась селебрити.
Сыну Орловой от первого брака Артему 22 года. Уже взрослым парнем он стал старшим братом.
Знаменитость своим примером подтвердила, что после кесарева сечения действительно сложнее восстанавливать «добеременные» формы. Ничего удивительного — это операция, и телу нужно время. Ольга Орлова носит бандаж, следит за питанием, и постепенно возвращается в форму. Как отмечает сама, вместе с мужем она пребывает в состоянии эйфории — пара очень счастлива в роли родителей. Остальное далеко не на первом плане.
Ранее, сообщал 5-tv.ru, телеведущая Регина Тодоренко показала, как готовится к рождению третьего ребенка.
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