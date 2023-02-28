Масштабные антиправительственные митинги захлестнули Молдавию

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Протестующие требуют от властей адекватной политики. В частности, примирения с российской стороной.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Lutcanu Iuliana; 5-tv.ru

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В Молдавии сегодня день протестов. Оппозиция выходит на массовые антиправительственные акции. Жители возмущены резким ростом цен — на продукты и на газ. И нежеланием властей вести переговоры с Россией по энергетическим вопросам.

Однако накануне мэрия Кишинева ввела запрет на проведение в городе митингов. Центральные улицы патрулируют силовики. Автобусы тормозят еще на подъезде и не пускают в город. И люди в знак протеста перекрывают трассы.

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