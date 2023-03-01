В Мексике сгорел завод по производству пластиковых изделий

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Едкий запах ощущался за десятки километров от завода.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Omar Lopez; 5-tv.ru

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В Мексике вспыхнул завод по производству пластиковых изделий. Пламя уничтожило несколько зданий, в небо поднялся стометровый столб черного дыма.

Едкий запах ощущался за десятки километров, его почувствовали даже в отдаленных кварталах. Для тушения пришлось вызывать подкрепление из окрестных городов и столицы. Людям приказали держаться подальше от завода.

По данным издания La Jornada Maya, огонь уничтожил несколько производственных зданий и тонны пластикового материала, который хранился внутри. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

Правоохранителям предстоит установить причину пожара.

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