Рапунцель осталась без дома: «Страдают дочки, а ему пофиг»

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 21

Ольга Рапунцель ушла с детьми из дома, чтобы дочки не переживали

Рапунцель осталась без дома: «Страдают дочки, а ему пофиг»

Фото: Instagram* / olyarapunzel

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Девушка считает, что делала все возможное для счастливого брака, но, видимо, этого оказалось недостаточно.

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Ольга Рапунцель раскрыла всю правду об отношениях со своим бывшим избранником Дмитрием Дмитренко. Сейчас экс-возлюбленные находятся на бракоразводном этапе. Кажется, обоим это дается непросто.

«Вы вспомните из-за чего я тогда же уходила от него, когда я была беременна Василисой. Это снова повторилось, и я должна с детьми жить с ним на одной территории после всего, что он сделал. Не зря говорят, что дальше будет хуже. К сожалению, страдают наши дочки тоже, а ему пофиг», — цитирует Рапунцель StarHit.ru.

Она пояснила, что находиться в одной квартире с Дмитренко было тяжело, звезде экрана даже предложили помощь, но она отказалась, не пожелав стеснять других. Ольга пожаловалась на то, что, видимо, только ей одной была нужна семья.

Решение уйти было принято из-за того, что Рапунцель не хотела, чтобы дочки видели ее слезы. По словам экс-участницы реалити, несмотря на все трудности она справится с происходящим.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему разводятся звезды «Дома-2» Дмитренко и Рапунцель.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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