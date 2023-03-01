Патрушев о глобальном кризисе: «Весь мир переживает момент истины»

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев приехал в Венесуэлу, где встретился с президентом Николасом Мадуро и местными коллегами по силовому блоку. На переговорах обсуждались как двусторонние отношения, так и непростая ситуация во всем мире.

«Весь мир, все суверенные государства переживают момент истины, когда нужно сделать выбор, отстаивать свободу выбора пути развития, свои ценности и самобытность или покориться диктату так называемого „коллективного Запада“ во главе с США», — подчеркнул российский политик.

В Совбезе добавили, что Венесуэла остается важным партнером России по многим направлениям. А взаимодействие Москвы и Каракаса на международной арене — важный фактор обеспечения стабильности и безопасности.