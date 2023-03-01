Путин поздравил народную артистку РСФСР Ирину Купченко с юбилеем

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 45

Звезде советского кинематографа исполнилось 75 лет.

Путин поздравил народную артистку РСФСР Ирину Купченко с юбилеем

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку РСФСР, актрису театра и кино, ведущую актрису Государственного академического театра имени Вахтангова Ирину Купченко с днем рождения, сегодня ей исполнилось 75 лет.

«Примите теплые поздравления с юбилейным Днем рождения. Талантливая актриса, искренний, обаятельный человек, за годы неустанного творческого поиска Вы создали целую галерею ярких, запоминающихся работ. По праву заслужили высокое профессиональное и зрительское признание», — говорится в поздравлении президента, опубликованном на официальном сайте главы государства.

Выпускница Щукинского училища начала свою актерскую карьеру после случайного знакомства с режиссером Андреем Кончаловским на Мосфильме. Сейчас у Купченко многомиллионная аудитория поклонников, которые ценят ее за исключительный талант, очаровательность, аристократизм, грациозность и стальной внутренний стержень.

На своем пути Ирине Петровне пришлось играть разные роли, от одиноких красавиц до примерных жен. Множество женщин видели в ней воплощения самих себя: не теряющих надежду, всепрощающих, готовых пойти за своим любимым хоть на край света. Сама же Купченко навсегда полюбила актера Василия Ланового, с ним красавица душа в душу прожила более 50 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как сложилась жизнь Ирины Купченко.

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