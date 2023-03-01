Автомобили научат сбегать от владельцев из-за долгов по автокредиту

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Как работает новая опция и можно ли будет вернуть машину себе?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Russian Look; 5-tv.ru

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Автомобили марки Ford теперь сами будут сбегать от владельцев, которые задолжали по автокредиту. Разработчики последних моделей создали уникальную технологию конфискации — машины уедут на автопилоте от злостных неплательщиков. Конечно, эта мера крайняя.

Сначала должнику придут несколько предупреждений от банка — они появятся на дисплее мультимедийной системы. Если это не подействует, дистанционно отключат кондиционер. Следующий этап — неприятный писк в салоне, а за ним последует блокировка дверей, чтобы водитель не смог попасть в салон своей машины. Но если все эти меры не пройдут — машина просто уедет на парковку банка.

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