Автомобили научат сбегать от владельцев из-за долгов по автокредиту

Автомобили марки Ford теперь сами будут сбегать от владельцев, которые задолжали по автокредиту. Разработчики последних моделей создали уникальную технологию конфискации — машины уедут на автопилоте от злостных неплательщиков. Конечно, эта мера крайняя.

Сначала должнику придут несколько предупреждений от банка — они появятся на дисплее мультимедийной системы. Если это не подействует, дистанционно отключат кондиционер. Следующий этап — неприятный писк в салоне, а за ним последует блокировка дверей, чтобы водитель не смог попасть в салон своей машины. Но если все эти меры не пройдут — машина просто уедет на парковку банка.