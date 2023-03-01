«Россети» открыли три новых энергообъекта в Петербурге

В Санкт-Петербурге группа «Россети» открыла новый Центр управления сетями и высокоавтоматизированные подстанции 110 кВ «Морская» и «Витебская». Общий объем инвестиций в проекты составил более 7,2 миллиарда рублей. В торжественной церемонии пуска приняли участие губернатор города Александр Беглов и Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин.

«Сегодня мы запустили сразу несколько энергетических объектов, которые повышают качество жизни петербуржцев. Новый центр управления сетями — один из самых передовых в стране. Практически все его оборудование отечественное. Он дает возможность повысить безопасность электроснабжения нашего города. Диспетчеры принимают решения централизованно в течение нескольких минут», — заявил глава региона.

По словам Беглова, одна из введенных в эксплуатацию подстанций будет надежно обеспечивать электроснабжение будущей трамвайной линии Купчино — Шушары — Славянка. Губернатор выразил благодарность руководству компаний «Россети» и «Россети Ленэнерго» за постоянную работу по реализации энергетических проектов в северной столице России.

«В Санкт-Петербурге особый акцент сделан на социальном развитии. Об этом говорят высокие темпы жилищного строительства, рекордные показатели ввода школ и детских садов. Подстанции, которые мы запустили сегодня, также нацелены на решение этой задачи», — заявил Андрей Рюмин в свою очередь.

По словам гендиректора ПАО «Россети», подстанции будут снабжать электроэнергией жилые массивы в Василеостровском и Пушкинском районах, а также посодействуют реализации проекта «Морской фасад», в котором формируется абсолютно новая городская среда. При этом управлять работой центров питания возможно удаленно из нового Центра управления сетями.

Известно, что в зоне ответственности Центра находятся 90 тысяч километров линии электропередачи и 30 тысяч электрических подстанций, которые снабжают электричеством семь миллионов жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также социальные и транспортные объекты. Внедрены российские программные продукты, в том числе и разработки Группы «Россети».

Мощность подстанций 110 кВ «Морская» и «Витебская» составляет 80 МВА и 126 МВА соответственно. Оба энергетических объекта — закрытого типа. Это оптимальное решение в условиях плотной застройки, позволяет обеспечить высокую пожаробезопасность, снизить шум и риски технологических нарушений из-за природных воздействий. Свыше 96% использованного оборудования было произведено в России, в том числе предприятиями из северной столицы.

Всего в 2023 и 2024 годах Группа «Россети» собирается инвестировать в развитие сетевого комплекса Санкт-Петербурга свыше 63 миллиардов рублей. В это время продолжится модернизация кабельных сетей Петроградского и Выборгского районов города. Помимо этого, планируется ввести три новых энергообъекта 110 кВ. Один из самых крупных проектов в магистральных сетях — реконструкция подстанции 330 кВ «Завод Ильич», которая входит в Петербургское энергокольцо.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Россети» в День энергетика ввели в работу сетевые объекты в пяти регионах РФ.