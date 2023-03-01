Украинские военные обстреляли центр Горловки

Центр Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреливают боевики украинской армии. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

На данный момент известно о том, что удары снарядов фиксируются вблизи микрорайона «Квартал 245». Жителям города рекомендовано не покидать свое жилье и постараться быть рядом с какими-либо укрытиями.

До этого стало известно о том, что 28 февраля украинская артиллерия обстреляла Горловку. По городу выпустили не менее десяти снарядов натовского калибра. Сообщается, что ранения получили ребенок и женщина.

В детском саду и жилых домах выбиты стекла. Повреждены линии электропередачи, нарушено газовое снабжение.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как ВСУ понесли серьезные потери ходе спецоперации за прошедшие сутки.