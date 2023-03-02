Как проходит подготовка к саммиту глав МИД стран G20 в Индии

На саммите в Индии сейчас жарко не только от погоды, но и от напряженной атмосферы. Там стартует форум G20, на который съехался весь старый свет. Впервые за долгое время представители антироссийской коалиции чувствуют себя неуютно, ведь Индия — близкий союзник Москвы.

Дошло до того, что глава Евродипломатии просто сбежал от корреспондента «Известий» Николая Иванова, который припомнил ему обидные и громкие слова.

Индия не присоединяется к антироссийским санкциям и отказывается даже поднимать эту тему на «Большой двадцатке». Больше всех в мире покупает нашей нефти и вообще проводит взвешенную политику. Возможно, вера в реинкарнацию и карму играет здесь не последнюю роль. Поступал бесчестно в этой жизни, станешь насекомым или обезьяной в следующей.

Встреча министров иностранных дел будет только завтра. Но в Дели все уже наготове. В центре города пробки, уже стали перекрывать улицы.

Политику активно обсуждают даже на Главном базаре. Продавец культовых фигурок Будд и Ганеш Джеки выложил все, что знал по-русски.

А еще в Индии искренне восхищаются Россией и нашим президентом. Даже водитель тук-тука, который спешит выложить свои впечатления о российском лидере.

Вдруг оказалось, что по результатам опроса, которые приводят европейские ученые, глобальный Юг, а это и Турция, и Китай, и Индия, поддерживают Россию, а вот сочувствия Западу с его зацикленностью на комплексе собственной исключительности ноль.

«Турция не присоединяется к антироссийским санкциям. Как долго вы сможете выдерживать давление?» — спросил корреспондент «Известий».

«Мы не поддерживаем санкции, вводимые Европой, а только те, что предложены ООН. Мы не вводим санкций против Ирана или любой другой страны. Нет причин сопротивляться, это наше решение, никто не может давить на нас», — сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

А вот глава европейской дипломатии Жозеп Боррель недавно назвал Европу садом, который надо оберегать от джунглей — всех остальных стран, которые не имеют отношения к демократиям западного образца. Сегодня Боррель прибыл в Дели. Правда, он стыдливо сбежал, когда наш корреспондент попытался уточнить детали.

Кстати, европейцы уже объявили, что Евросоюз не подпишет итоговое коммюнике «Двадцатки», если там не будет слов осуждения России.

Индия наоборот всячески отказывается от попыток Запада максимально украинизировать «Большую двадцатку». Вот и выставку организовали, посвященную Толстому и Махатме Ганди. Ганди называл писателя своим учителем. Главе российского МИД накинули шарф по старой индийской традиции. Правда, во время выступления Лавров его все же снял.

«Мы приветствуем потенциал „Двадцатки“, созвучный девиз Толстому и Ганди. Поддерживаем устремления индийских друзей к подлинной многосторонности. Нас объединяет стремление с справедливому мироустройству. Москва и Дели против угроз, шантажа, односторонних санкций. Это достойный ответ тем, кто хотел бы отменить культуру неугодных стран», — сказал Лавров.

Именно в Дели становится понятно: большей части мира не нужно объяснять, какие ценности защищает Россия, проводя спецоперацию на Украине. Эти страны за нас.

Слишком хорошо знают, что такое быть под гнетом Запада и быть европейскими колониями, поэтому доверия «золотому миллиарду» ноль. Тем более, что глобальный Юг намного больше — только в Индии население приближается к полутора миллиардам.