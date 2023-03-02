Марочко: ВСУ в Артемовске устроили перестрелку со своими подразделениями
Пособники киевского режима начинают ненавидеть друг друга. Командование продолжает отправлять их на убой.
Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld
Украинские боевики, находящиеся в Артемовске, начали перестрелку со своими подразделениями. Об этом в Telegram-канале сообщил отставной подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко.
«В данном районе нет российских войск, и там находятся только украинские боевики и наемники», — говорится в сообщении.
Он добавил, что в непродолжительном бою применялись гранатометы и стрелковое оружие.
Накануне врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский отмечал, что наиболее опытные украинские подразделения потеряли во время боев в Артемовске до 70% военных. По предположению Кимаковского, потери восполнят силами подразделений территориальной обороны как наименее важными для киевского режима.
Тогда же советник украинского президента Александр Роднянский заявил, что военные Самостийной «стратегически отступят» при необходимости, так как Киев не хочет напрасно терять военнослужащих.
Ранее 5-tv.ru писал о том, сколько рот в Артемовске за сутки теряет Украина.
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