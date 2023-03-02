Захарова обвинила США во вседозволенности из-за своей «исключительности»

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 72

Захарова: США применяют систему вымышленной исключительности для оправдания провокаций

Захарова обвинила США во вседозволенности из-за своей «исключительности»

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

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Американская сторона считает себя пупом земли, поэтому прощает себе все на свете.

Вашингтон считает себя особенным, поэтому оправдывает свои возмутительные поступки и беспредельные гадости. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя реакцию США на законопроект об иноагентах в Тбилиси.

Ранее парламент Грузии зарегистрировал два варианта закона об иностранном влиянии. Один из них — грузинский, а второй — американский, полностью переведенный с подобной инициативы США. Несмотря на это, Вашингтону обе версии не понравились.

По словам посла США в Тбилиси Келли Дегнан, Штаты согласны только с одним развитием событий — закон об иноагентах не должен быть принят в Грузии, даже «если он переведен слово в слово с американского». Именно это возмутило Захарову, дипломат отметила, что Америка уверена в своей вседозволенности.

«Она забыла добавить, почему. Потому что США, по мнению Вашингтона, страна исключительная, которой можно то, что нельзя всем остальным. Также она забыла добавить, что США используют концепцию вымышленной исключительности для оправдания всех своих провокаций, беззаконий и преступлений», — написала официальный представитель МИД РФ в своем Telegram-канале.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Захарова высмеяла расследование США о «гаванском синдроме».

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