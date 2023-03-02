«Легче на душе»: Басков поделился эмоциями после выступления в военном госпитале
Басков поделился эмоциями после выступления на Агитбригаде в военном госпитале
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / АНДРЕЙ ЭРШТЕМ; 5-tv.ru
Артист еще в феврале прошлого года дал твердо понять, что поддерживает свою страну. На протяжении всего времени проведении спецоперации он остается рядом с Россией.
Российский певец Николай Басков принял участие в приуроченном к 8 Марта концерте Агитбригады «Русского Радио» в поддержку женщин-военных, жен, матерей и дочерей участников СВО. Мероприятие прошло в филиале Центрального военного клинического госпиталя имени А. А. Вишневского. В беседе с 5-tv.ru исполнитель поделился эмоциями после выступления.
Артист рассказал, что к нему подошла женщина, мать солдата, который был мобилизован, но получил травму и теперь проходит лечение в госпитале.
«Она говорит: „Сегодня, после вашего выступления, меня отпустило, мне стало как-то легче на душе“. Наверное, это самые важные словам, которые мне сказали сегодня», — отметил Басков.
Артист добавил, что не первый раз участвует в подобных мероприятия. По его словам, последний год он особенно часто выступал перед причастными к защите Родины. Николай Басков подчеркнул, что поддержка людей, которые выполняют задачи СВО, находятся в госпиталях и восстанавливаются — это самое малое из моих других дел, которые он совершает для Отечества.
Николай Басков посещал Донбасс, навещал военные госпиталя, общался с раненными военными. Еще в феврале 2022 года он поделился своей позицией — написал, что Россия не начинает войны, а заканчивает их.
Ранее 5-tv.ru писал, что лидер «Любэ» Николай Расторгуев передал гитары бойцам СВО.
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