«Легче на душе»: Басков поделился эмоциями после выступления в военном госпитале

Артист еще в феврале прошлого года дал твердо понять, что поддерживает свою страну. На протяжении всего времени проведении спецоперации он остается рядом с Россией.

Российский певец Николай Басков принял участие в приуроченном к 8 Марта концерте Агитбригады «Русского Радио» в поддержку женщин-военных, жен, матерей и дочерей участников СВО. Мероприятие прошло в филиале Центрального военного клинического госпиталя имени А. А. Вишневского. В беседе с 5-tv.ru исполнитель поделился эмоциями после выступления.

Артист рассказал, что к нему подошла женщина, мать солдата, который был мобилизован, но получил травму и теперь проходит лечение в госпитале.

«Она говорит: „Сегодня, после вашего выступления, меня отпустило, мне стало как-то легче на душе“. Наверное, это самые важные словам, которые мне сказали сегодня», — отметил Басков.

Артист добавил, что не первый раз участвует в подобных мероприятия. По его словам, последний год он особенно часто выступал перед причастными к защите Родины. Николай Басков подчеркнул, что поддержка людей, которые выполняют задачи СВО, находятся в госпиталях и восстанавливаются — это самое малое из моих других дел, которые он совершает для Отечества.

Николай Басков посещал Донбасс, навещал военные госпиталя, общался с раненными военными. Еще в феврале 2022 года он поделился своей позицией — написал, что Россия не начинает войны, а заканчивает их.

Ранее 5-tv.ru писал, что лидер «Любэ» Николай Расторгуев передал гитары бойцам СВО.