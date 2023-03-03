США против: американский минфин жалуется на обход санкций против России

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Минторг и Минфин США представили рекомендации по борьбе с обходом санкций против России

Фото, видео: www.globallookpress.com / Mohssen Assanimoghaddam; 5-tv.ru

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По данным ведомства, бизнесмены делают это под чужими именами.

Правительство США обеспокоилось попытками обойти западные санкции против России. В заявлении американского Минфина много тревоги и пафоса.

Ведомство предупреждает мировое сообщество, частный бизнес и общественность о том, что некоторые компании пытаются игнорировать ограничительные меры и тем самым поддерживают Россию.

Посредников, которые участвуют в таких операциях американский Минфин именует злоумышленниками. И сообщает, что они скрывают свои реальные имена, чтобы избежать ответственности.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России продлят валютные ограничения.

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