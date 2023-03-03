Потеря сигнала: могут ли заблокировать технику Apple в России

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В России могут заблокировать технику Apple

Фото, видео: www.globallookpress.com / Stanislav Kogiku; 5-tv.ru

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Эксперт смартфонов дороже 3000 долларов уже запрещен в США. Что дальше?

На фоне кризиса посредники уже начали отказываться от поставок премиальной техники. Об этом «Известиям» рассказали ретейлеры. Все из-за нового пакета санкций — США запретили ввозить к нам любые гаджеты дороже 300 долларов. Так что под ограничения попали, например, iPhone последних моделей.

Однако эксперты рынка уверены, все не так критично. Поставки наладят, но нужно время, чтобы перестроить логистические цепочки. При этом возможен небольшой рост цен.

Единственный нюанс: теоретически производитель может отследить путь смартфона и заблокировать его. Но вряд ли на это пойдет, чтобы не упустить прибыль. И все же на всякий случай: пользователям советуют делать резервные копии данных.

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