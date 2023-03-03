НСПК усилила безопасность оплаты при использовании смартфона

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 36

НСПК улучшила защиту нового способа платежей через iPhone

НСПК усилила безопасность оплаты при использовании смартфона

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Dmitry Korotaev

Читайте нас в: Дзен Новости

Появляющийся на экране QR-код не защищен от посторонних глаз и мошенников. Как же не попасть в ловушку?

Национальная система платежных карт (НСПК) скоро запустит современную возможность расплачиваться картами «Мир». Его действие будет осуществляться появлением QR-кода на экране смартфона в банковском приложении. Продавец за кассой сможет списать необходимую денежную сумму при помощи сканера.

В том числе НСПК создала концепцию защиты для нового платежного метода. Такие операции должны быть токенизированными, то есть иметь в себе не данные карты, а только ссылку на них. Данные об этом есть в техническом бюллетене платежной системы, сообщает издание «Известия».

Речь идет о том, что QR-код не защищен от посторонних глаз: его видят окружающие, он попадает на видеокамеры. Мошенники могут воспользоваться этим и попытаться «украсть» из полученного изображения необходимые данные для доступа к карте.

Чтобы избежать подобных инцидентов, следует токенизировать данные «пластика» — заменить значения и тем самым лишить злоумышленников возможности получить платежную информацию. Токенизация предоставит высокий уровень безопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, кому с 1 марта 2023 придется платить больше за ЖКХ.

Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
75.47
0.22 80.19
0.09
🧙‍♀ Гороскоп на 3 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

11:40
ФСБ задержала жителей Казани, подозреваемых в спонсировании террористов
11:24
Ногу сломали — деньги пропали: в Подмосковье совершено дерзкое ограбление
11:17
Охотников за «яйцами драконов» массово задерживают с аэропорту Мурманска
11:11
Кто это: ученые из Австралии разгадали тайну морского чудовища «хафгуфа»
11:03
Владимир Пресняков подарит жене на 8 Марта машину за пять тысяч рублей
10:49
Марочко: ВСУ под Кременной не хватает продовольствия и воды

Сейчас читают

ВСУ получили приказ немедленно покинуть Артемовск
Не Панкратов и не Черный: любимый актер рассекретил свою настоящую фамилию
🧙‍♀ Гороскоп на 3 марта для всех знаков зодиака
Ролевые игры: пожилой Байден по секрету рассказал о томном дыхании своей медсестры «для связи»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео
Какие черты лица выдают хорошую жену — видео разбор лица