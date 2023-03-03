Марочко: ВСУ под Кременной не хватает продовольствия и воды

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 54

Военные Незалежной не только терпят фиаско по всему фронту, но и регулярно сталкиваются с наплевательским отношением своего руководства.

Марочко: ВСУ под Кременной не хватает продовольствия и воды

Фото: Reuters / MARKO DJURICA

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Тема:
Спецоперация

Украинским боевикам не хватает продовольствия под Кременной в Луганской народной республике (ЛНР). Такая же ситуация обстоит и с водой. Об этом сообщил отставной подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«В связи с большими потерями техники и личного состава в подразделениях тылового обеспечения вооруженных формирований Украины перестал соблюдаться график поставок в район Кременной провизии и других материальных средств», — приводит его слова ТАСС.

Марочко добавил, что новых поставок украинским военным в ближайшее время не будет. Россия продолжает спецоперацию в Донбассе. Конечная цель российских войск — прекращение геноцида мирного населения со стороны киевской власти, который продолжался в течение восьми лет. Военные эксперты отмечают, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят фиаско по всему фронту.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с работой артиллерии РФ по позициям ВСУ.

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