Марочко: ВСУ под Кременной не хватает продовольствия и воды
Военные Незалежной не только терпят фиаско по всему фронту, но и регулярно сталкиваются с наплевательским отношением своего руководства.
Фото: Reuters / MARKO DJURICA
Украинским боевикам не хватает продовольствия под Кременной в Луганской народной республике (ЛНР). Такая же ситуация обстоит и с водой. Об этом сообщил отставной подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«В связи с большими потерями техники и личного состава в подразделениях тылового обеспечения вооруженных формирований Украины перестал соблюдаться график поставок в район Кременной провизии и других материальных средств», — приводит его слова ТАСС.
Марочко добавил, что новых поставок украинским военным в ближайшее время не будет. Россия продолжает спецоперацию в Донбассе. Конечная цель российских войск — прекращение геноцида мирного населения со стороны киевской власти, который продолжался в течение восьми лет. Военные эксперты отмечают, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят фиаско по всему фронту.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео с работой артиллерии РФ по позициям ВСУ.
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