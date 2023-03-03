Теракт на границе: украинские радикалы атаковали жителей Брянской области

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В результате нападения погибли два человека и ранен ребенок.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Украинская ДРГ в Брянской области

Главная новость этого дня — теракт в Брянской области. Группа украинских радикалов сегодня перешла границу и устроила расправу над жителями двух сел, до которых смогла добраться. Все хорошо видно на карте, до обеих деревень фактически рукой подать. Но еще раз обращаем внимание — целью боевиков стали самые обычные люди. По последним данным, двое жителей погибли. А 11-летний мальчик получил огнестрельное ранение. Как сообщили в спецслужбах, боевиков удалось вытеснить обратно. Сейчас район прочесывают. Все подробности у Алисы Паршаковой, она находится на месте.

Все произошло утром у села Любечане. Неизвестные с оружием в руках пересекли российскую границу и атаковали не военный объект или пост полиции, а обычный гражданский автомобиль, в котором мужчина вез детей в школу. Мальчика и двух девочек. Сидевший за рулем погиб на месте.

«Водителем был местный житель села Брахлов. Голованов Леонид Иванович, который был за рулем Нивы, он сразу убит был, сразу был расстрелян», — рассказала Светлана Слывакова, директор МБОУ Новоропской СОШ Климовского района.

11-летний Федя был ранен. Но несмотря на это — он смог не только выбраться из машины, но и вытащил своих маленьких спутниц, помог им спрятаться в лесу, а после поймал попутку. Дети благополучно добрались до школы, где Феде оказали первую медицинскую помощь, а после оттуда госпитализировали. По словам местных жителей, диверсанты были одеты в зимнюю камуфляжную форму. На рукавах были желтые повязки, такие используют украинские войска. На улицах звучали выстрелы и гремели взрывы.

«Зашла диверсионная группа. Всех, кого встретили, дали по лицу. И забирали телефоны мобильные. Одного связали, фотографировались с ним. Взорвали дом, водонапорную башню, газораспределительную станцию», — рассказал Андрей Винников, житель поселка Любечане.

Российские силовики среагировали мгновенно — практически сразу после атаки они вступили с террористами в бой. В результате принятых мер вылазка украинских националистов в Климовском районе Брянской области пресечена.

«Во избежание жертв со стороны мирного населения и нанесения ущерба объектам гражданской инфраструктуры противник выдавлен на территорию Украины, где по нему нанесен массированный артиллерийский удар», — сообщили в ФСБ.

По данным ФСБ сейчас ситуация в Климовском районе Брянской области под полным контролем российских спецслужб и властей.

Тема:
Украинская ДРГ в Брянской области
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