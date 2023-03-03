Украинский шпион: в Комсомольске-на-Амуре задержали подозреваемого в госизмене
ФСБ показала кадры задержания жителя Комсомольска-на-Амуре, подозреваемого в госизмене
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Венявский ; 5-tv.ru
Мужчина был готов передавать данные о военных объектах и о перемещении войск.
Житель Комсомольска-на-Амуре сам вышел на украинскую разведку и предложил сотрудничество.
Он был готов передавать данные о военных объектах на территории Хабаровского края и о перемещении войск. Его задержали сотрудники ФСБ.
Боевики могли использовать эти сведения для диверсий и терактов, ударов ракетами и дронами по районам разгрузки и хранения военной техники.
Возбуждено уголовное дело по статье «Госизмена».
Ранее 5-tv.ru писал, что мальчика, спасшего двух детей в Брянской области, наградят.
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