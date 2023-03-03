«Это низко»: МИД РФ удивлен тем, как США представили разговор Лаврова и Блинкена

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Виктор Резнов
Виктор Резнов Эксклюзив 114

Захарова: заявления Блинкена об обсуждении с Лавровым американца Уиллана низкие

Фото, видео: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС; МИД РФ; 5-tv.ru

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Официальный представитель ведомства Мария Захарова раскрыла неожиданные подробности контакта политиков, который проходил по инициативе США.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова считает «низкими» заявления американского госсекретаря Энтони Блинкена о том, что во время контакта с руководителем МИД РФ Сергеем Лавровым в Дели он обсуждал гражданина США Пола Уиллана, осужденного российским судом на 16 лет за шпионаж. Об этом она сообщила в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

«Выдавать эти странные попытки контакта за заботу об американских гражданах — это низко. Я понимаю, что оценку деятельности Блинкена должны дать американские граждане, но, честно говоря, по-человечески я бы охарактеризовала это именно так», — прокомментировала дипломат.

Она также предположила, что Блинкен использует ситуацию для самопиара, и для него все происходящее — часть электоральной игры. Захарова подчеркнула, что переговоров между Лавровым и Блинкеном не было. Их контакт проходил, так сказать, «на ногах», причем инициатором были именно Штаты.

«Никакой встречи, переговоров не было. Как любит это делать Блинкен, он, видимо, хотел в очередной раз подбежать и схватить Лаврова то ли за карман, то ли за лацкан, то ли еще за что-то. В общем, не отказали в возможности ему высказать, что он хотел высказать», — пояснила Захарова.

Блинкен также отмечал, что США окажут поддержку Украине столько времени, сколько будет необходимо. Ранее 5-tv.ru писал о том, что думает Лавров о поведении Запада.

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