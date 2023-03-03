Трехлетняя девочка попала в больницу с подозрением на изнасилование

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева Эксклюзив 329

Об инциденте полицейские узнали через две недели после происшествия.

Трехлетняя девочка попала в больницу с подозрением на изнасилование

Фото: www.globallookpress.com / Polly Wreford

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Трехлетняя девочка из Санкт-Петербурга пострадала от действий предполагаемого насильника. Неизвестный совершил попытку надругательства, травмировав ребенку половые органы.

По информации 5-tv.ru, инцидент случился в середине февраля, но только спустя две недели правда всплыла наружу. Это произошло после того, как мама малышки привела ее в местный кожно-венерологический диспансер. Там после осмотра у девочки диагностировали тупую травму наружных половых органов и отправили на лечение в детскую горбольницу. Также медики передали все сведения о состоянии ребенка в полицию.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить, как малышка оказалась в руках предполагаемого насильника и кто им может быть. Пока никакие версии на этот счет не озвучиваются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что московский школьник пытался свести счеты с жизнью из-за изнасилования другом бабушки.

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