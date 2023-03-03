Если ли шансы: Костомаров может навсегда остаться инвалидом?

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 855

Костомаров может навсегда остаться инвалидом после болезни

Если ли шансы: Костомаров может навсегда остаться инвалидом?

Фото: Максим Шеметов / ТАСС

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Сейчас врачам не позволительно делать ни единой ошибки.

У фигуриста Романа Костомарова есть большие шансы на выздоровление, однако заболевание навсегда оставит след в его жизни. Вероятно, спортсмен останется инвалидом. Как стало известно 5-tv.ru, сегодня врачи Коммунарки попробуют вывести знаменитого пациента из медикаментозного сна, лазмоферез (процедура забора крови — Прим. ред.) дал положительные результаты.

Медики будут наблюдать за здоровьем Костомарова еще несколько дней, чтобы понять — способен ли организм звезды сам поддерживать стабильное состояние, без помощи больничных аппаратов.

Сейчас врачам непозволительно делать не единой ошибки. Несколько дней назад появилась информация об улучшении самочувствия фигуриста. После такой положительной динамики нельзя допустить, чтобы все пошло на спад.

Еще в начале этого года спортсмен попал в больницу с сильной пневмонией. Заболевание привело к некрозу, вторичному менингиту, фиброзу и другим осложнениям. В связи со случившемся врачи пошли на очень тяжелый шаг: пациенту пришлось ампутировать часть одной стопы и зачистить часть другой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что известный блогер Игорь Кошкин готов помочь Костомарову привыкнуть к протезам.

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