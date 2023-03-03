Тонкий лед на озере Байкала чуть не убил автомобилиста-экстремала

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Сотрудникам МЧС пришлось выставить по периметру водоема мобильные посты.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Christian Thiele; 5-tv.ru

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Уникальная история автомобилиста, который едва не оказался на дне Байкала. В зимнее время поездки по замерзшему озеру дело обычное. Вот только лед уже начинает трескаться, и передвигаться по водоему становится крайне опасно. Однако всегда находятся смельчаки, готовые испытать судьбу.

И вот, один из них застрял на льдине посередине озера. По дороге колесо машины угодило в трещину, диск погнулся, а запаски с собой не оказалось.

Сотовой связи в районе бедствия тоже не было. Это видео могло стать последним приветом от бедолаги, но, к счастью, через несколько часов машину на льду заметил патруль МЧС.

Ну, а этот перформанс стал последний каплей в чаше терпения МЧС. После этого видео иркутские спасатели решили выставить по периметру озера мобильные посты.

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