Как угасала звезда: подробности смерти голливудского актера Тома Сайзмора

Кроме активной творческой, у артиста была бурная личная жизнь — он пускался едва ли не в самые тяжкие грехи.

Стали известны обстоятельства смерти известного голливудского актера Тома Сайзмора. Их озвучил менеджер знаменитости Чарльз Лаго.

«Мирно скончался во сне сегодня в больнице», — цитирует его издание The Guardian.

Последние дни жизни звезда «Твин Пика» и «Спасти рядового Райна» провел в одной из клиник Лос-Анджелеса. Там он оказался после перенесенной аневризмы головного мозга. До последнего момента родные и близкие актера надеялись на чудо, но 28 февраля семью больного предупредили, что рассчитывать на него не стоит.

«Больше нет никакой надежды», — констатировали медики.

После этого родные, по совету врачей, приняли решение об отключении его от системы жизнеобеспечения. Смерть артиста в результате наступила в субботу, 4 марта. Рядом с ним в этот момент находились брат Пол и 17-летние сыновья-близняшки. Актеру был всего 61 год.

В кино артист сыграл большое количество ролей. Первой его работой было участие в фильме ужасов «Реликвия», в котором злобный монстр совершает убийство в музее. Затем он получил роль в «Спасении рядового Райана». Позже — в фильмах «Черный ястреб», «Сплинтер» и «Марк Фелт: человек, который обрушил Белый дом». В 2017-м исполнил роль страхового агента Энтони Синклера в третьей серии сериала «Твин Пикс».

Общественности артист запомнился также и по бурной личной жизни, в которой он пускался, можно сказать, в самые тяжкие грехи — это и наркотики, и домашнее насилие.

Личная жизнь артиста тоже была бурной, из-за чего артист хорошо подмочил репутацию. Его обвиняли и в домашнем насилии, и в злоупотреблении психотропными веществами. Он неоднократно арестовывался и за одно, и за другое. Все это не могло не сказаться на здоровье знаменитости. Так, 2003-м, органы правосудия признали его виновным в домашнем насилии в отношении своей подруги Хайди Флейсс. За это он получил шесть месяцев тюремного заключения. За аналогичное деяние знаменитость осудили в 2017-м и дали три года условно. Также его неоднократно арестовывали за употребление запрещенных веществ. А в 2007-м его приговорили к 16 месяцам тюремного заключения за хранение наркотиков.

Сайзмор был три года женат на Мэйв Куинлан и имеет двоих детей.

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