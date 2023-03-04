Никакого урагана: от чего на самом деле ослепла Ванга

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 24

Предсказательница Ванга могла ослепнуть после изнасилования

Никакого урагана: от чего на самом деле ослепла Ванга

Фото: www.globallookpress.com / Фото ИТАР-ТАСС

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Одна из самых незаурядных личностей в истории человечества могла придумать всю свою биографию.

Провидица Ванга скрывала много тайн в своей биографии. Феномен ее славы изучают до сих пор, находя все новые и новые, иногда даже пугающие факты.

Где правда?

Однажды в сербском Земуне один мрачный крестьянин привез свою пятнадцатилетнюю дочь в интернат для слепых. Звали эту девочку Вангелия Сурчева, или Ванга.

Местные дети вскоре узнали, что у новенькой девочки вовсе нет слепоты. На вопрос, что же тогда с ней случилось, Ванга рассказывала: когда ей было 12 лет, ей сильным ветром надуло в глаза песка, но воспаление не лечили. И тем же ветром девочку так ударило оземь, что она еще долго потом лежала. Кстати, это та часть биографии, которую знают абсолютно все. Но многие не знали, что когда у Ванги умерла мать, а отца призвали в армию, ей пришлось жить долго время у местной ведьмы. На тот момент будущей провидице было всего три года, пишет блогер Kiber_leninka.

А вообще у Ванги в молодости была довольно обычная жизнь: школа, дом, хорошая одежда. Затем, уже после 30 лет, она встретила своего мужа — солдата Димитра Гуштерова.

Но все-таки, правдива ли история о том, как именно она ослепла? Оказалось, что нет. Болгарская журналистка Святослава Тодоркова провела целое исследование и узнала, что в тот день, о котором рассказывал ее отец — никакого урагана и вихря не было.

Зато, если смотреть раздел новостей в газетах, на то лето, когда Ванга пострадала от урагана, приходилось ужасное событие. Неизвестные жестоко изнасиловали девочку-подростка, повредив ей глаза, чтобы она не могла их опознать. Естественно, личность девочки газетчики и полицейские тщательно скрывали.

Еще один исследователь феномена Ванги, поляк Збигнев Войцеховский, в своей книге «Товарищ Ванга» утверждает, что больше всех на Вангу молились таксисты и официанты города Петрича. Потому что поток туристов к провидице делал им выручку. Совершенно бескорыстно работники гостиниц, ресторанов, такси собирали личную информацию о приехавших за пророчеством или исцелением и передавали ее предсказательнице, чтобы та могла с порога огорошить, рассказав посетителю, сколько у него детей, на какую ногу он хромает и тому подобные детали.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как друг Ванги раскрыл правду о ее предсказаниях.

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