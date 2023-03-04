Робот нежно снял одежду с модели на неделе моды в Париже

Мода без перфомансом уже не тренд, зрителям стали больше интересны машины, а не люди.

Робот раздел модель Рианн ван Ромпей во время показа французского бренда на Неделе моды в Париже. Креативный директор Дома моды Арно Вайан и Себастьян Мейер выставили роботов Boston Dynamics, машины заигрывали с моделями на протяжении всего показа.

На видео заметно, как робот нежно тянется к модели и стаскивает с нее накидку от платья и после подает ее девушке прямо в руку. Также в социальных сетях есть видео, на которых робот подает сумочку Лиле Грейс, дочери супермодели Кейт Мосс.

На ковровой дорожке показалась и старшая дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя — Дева, пишет Газета.ру.

Оказалось, зрителям намного интересней наблюдать за железными игрушками, чем за живыми людьми и за показом одежды в целом. Но мода без перфомансом это уже не тренд. Народ требует провокационных зрелищ.

Недавно модный дом Coperni удивил зрителей, когда на подиум вышла практически голая Белла Хадид. На глазах у публики на обнаженном теле у девушки появилось платье. Дизайнер «разрисовал» ее тело во время показа на глазах публики и камер. Такое «платье-спрей» идея испанского дизайнера Манель Торреса. Сам наряд сделан по современной технологии, в основе состава которого лежит хлопковое волокно. Оно быстро затвердевает на теле и превращается в одежду. Платье прекрасно село на фигуру модели. И самое удобное, что такой материал можно снять с себя как обычную одежду, постирать и носить дальше.

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