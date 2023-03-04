Как получить медсправку для водителей — новые правила

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Эксклюзив 29

С марта 2023 года действуют новые правила получения справок для водителей в РФ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jochen Tack; 5-tv.ru

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Что может спровоцировать отказ в оформлении документов? Каких врачей нужно обойти?

Наличие справки 003 В/у — обязательное требование к водителям для получения допуска к вождению. Водительская справка также нужна для продления и восстановления водительского удостоверения. Она может понадобиться:

  • если вы получаете водительское удостоверение впервые;
  • если вы меняете права в связи с концом срока их действия;
  • если вы восстанавливаете права после лишения;
  • если вы открываете дополнительные категории водительского удостоверения.

Обязательный медицинский осмотр должны проходить все водители, для всех категорий прав. Водители с правами категории А, А1, В, В1, ВЕ, М (мотоциклы, мопеды и легковые автомобили) проходят:

  • терапевта или врача общей практики;
  • офтальмолога;
  • психиатра;
  • психиатра-нарколога;
  • невролога (по направлению терапевта или врача общей практики).

Водители с правами категории С, C1, CE, D, D1, DE, D1E, Tm, Tb (грузовые автомобили, автобусы, троллейбусы и трамваи) дополнительно проходят обследование у оториноларинголога. Получение медсправки по закону оплачивают сами водители.

Обязательный осмотр у нарколога и психиатра нужно пройти в наркологических и психоневрологических диспансерах по месту жительства или месту пребывания. Остальных врачей можно посетить в любой медицинской организации, имеющей лицензию на выдачу таких справок.

Полный перечень заболеваний, с которыми запрещено водить машину, содержится в постановлении правительства России № 1604. К ним относятся:

  • Шизофрения;
  • Эпилепсия;
  • Расстройство личности;
  • Слепота обоих глаз.

Срок действия медсправки на права — 12 месяцев с даты выдачи. Помимо этого, с 1 сентября 2023 года начнет действовать новый закон о дистанционных медосмотрах водителей — документ вводит медосмотр в течение рабочего дня или смены.

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