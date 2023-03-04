Вандалы осквернили памятник графу Игнатьеву в болгарской Варне

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 60

Посол РФ в стране Элеонора Митрофанова подчеркнула, что в дипмиссии возмущены таким проявлением кощунства.

Вандалы осквернили памятник графу Игнатьеву в болгарской Варне

Фото: Telegram / rusembul

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Неизвестные облили памятник выдающемуся российскому дипломату, графу Николаю Игнатьеву в Варне белой краской. Факт вандализма зафиксировали на видео, которое впоследствии распространилось по социальным сетях. Как заявила посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова, в дипмиссии возмущены таким проявлением кощунства.

«В очередной раз призываем болгарские власти принять меры по недопущению впредь осквернения монументов нашей общей истории», — констатировала Митрофанова в интервью ТАСС

Неизвестные облили памятник белой краской; Фото: Telegram / rusembul

Граф Николай Игнатьев — человек, который 145 лет назад подписал Сан-Стефанский договор, в результате чего Болгария получила полную независимость и вернулась на политическую карту мира после 500-летнего жуткого османского рабства.

Предварительно, вопиющий инцидент произошел в ночь с пятницы на субботу. По данным местных СМИ, власти Варны уже отреагировали на происшествие и организовали работы по приведению памятника в надлежащий вид.

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