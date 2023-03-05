Корреспондент «Известий» показала работу российских сил Херсонской области

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Российские бойцы держат оборону, успешно пресекая попытки противника перебраться на правый берег.

Фото, видео: Рубцов Андрей / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Корреспондент «Известий» Наталья Графчикова с репортажем из Херсонской области — с территории, которую Киев угрожает «освободить» во время разрекламированного весеннего наступления.

Мотострелки на позициях. Работает крупнокалиберный пулемет «Утес». До другого берега — там закрепился противник — 3 километра. Он как на ладони у наших бойцов.

«Мы выбрали это место с тем расчетом, что у нас тут обзор хороший и сектор стрельбы для „Утеса“ тоже прекрасный», — рассказал заместитель командира взвода Джахар.

Диверсионные группы пытаются перебраться на правый берег на лодках. Небольшими группами. Но все попытки — пресекаются мгновенно. Днем обстановка тише. Жарко — по ночам.

«Самое „приятное“ время это — от двух до пяти утра. Потому что люди чуть подуставшие. В этот момент всегда, такая тактика военная…», — рассказал солдат.

Наблюдение за побережьем ведется круглосуточно.

«Нас восемь человек, по два часа (дежурим. — Прим. ред.). Через шесть часов потом опять заступаем», — рассказал другой солдат.

В перерывах между дежурствами бойцы отдыхают в блиндаже, но и там продолжают следить за обстановкой.

«В основном новости интересуют бойцов, что в мире творится, что в стране», — сказал российский военнослужащий.

А это уже работа нашей артиллерии — «Гаубица Д-20». Операторы беспилотников корректируют работу батареи с воздуха.

«Как обычно первым не попадем, а вторым уже будем бить в цель», — рассказал оператор.

«Цель — склад с боеприпасами. Расстояние 14 километров», — рассказала корреспондент.

Пушку сразу маскируют. Присыпаны листвой даже использованные снаряды, чтобы не блестели, поскольку с воздуха может заметить вражеский беспилотник.

«Противник использует что есть у него в арсенале: от лодок до катеров, от минометов, заканчивая своими реактивными системами», — рассказал командир взвода управления Анатолий.

А это трофейная противотанковая пушка, 100 миллиметров.

«Она была захвачена во время боя, была повреждена. Была отремонтирована сразу же на месте и приведена уже на нашей стороне уже в полный боевой комплект», — рассказал наводчик Дмитрий.

Заряжающий работает быстро. Дальше — дело наводчика. За минуту бойцы делают десять выстрелов.

«Задача у нас одна –оборона. Находимся в активной обороне. Я так понимаю, им (ВСУ. — Прим. ред.) привезли боеприпасы и они немного стали активнее, но мы их артиллерию уничтожаем, поэтому все нормально», — рассказал офицер бригады Виталий.

Тема:
Спецоперация
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