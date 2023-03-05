Эхо послания: как РФ ответила США на демонстративную переброску в Европу «самолета Судного дня»

Россия приняла, в свою очередь, участие в учениях у берегов Южной Африки. Все внимание было приковано к фрегату «Адмирал Горшков», который вооружен гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

Россия перестраивается под новые реалии. Правительство преступило к созданию специального государственного фонда поддержки участников спецоперации и членов их семей. Такую задачу поставил президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.

За каждым подопечным фонда будет закреплен персональный куратор, который должен помочь решить любой вопрос. Послание было знаковым, мы отмечали это в прошлой программе — Россия закрепляет свои позиции в современном многополярном мире, потому и очевидно расхождение Москвы с Западным полюсом по целому ряду положений.

Так вот, «разрыв» был оформлен на этой неделе двумя федеральными законами. Первый прекращает участие в работе с Советом Европы. Второй закон приостановил договор с США о сокращении наступательных вооружений. Этот шаг расшевелил американцев. Всю неделю шли, как заявили в нашем МИДе, «по закрытым каналам» консультации Вашингтона с Москвой.

Но американцы не были бы американцами, если бы просто носили бумажки туда-сюда. Они демонстративно направили на Европейский театр, так называемый «самолет Судного дня». В Исландии приземлился переделанный под военные цели Boeing, в котором есть пресловутая «красная кнопка».

С прибытием этого специфического самолета в Исландию паззл сложился. Ведь ранее Британию были переброшены четыре стратегических бомбардировщика, в Адриатику заведены две авианосные группы, плюс где-то должны рыскают подлодки в Северном полушарии. Все они могут быть завязаны в одну сеть — неприметным E-6B Mercury.

«Самолет Судного дня» — вообще-то это журналистская придумка. Официальное название — «Национальный воздушный командный центр». В США они бывают двух типов. Один побольше, на базе Boeing-747. Второй как раз E-6B — поменьше, на базе Boeing-707. Но суть у них одна — это воздушный командный пункт «на случай ядерной войны», оттого и «Судный день».

На такой самолет эвакуируется высшее политическое и военное руководство страны и, находясь в воздухе, оттуда управляет. Отсюда и дизайн самолета — у него нет иллюминаторов, чтобы радиация не зацепила пассажиров, плюс дополнительная прочности. Внутри настоящее общежитие — где есть и переговорные комнаты, и рабочие места специалистов, мини-спальни для отдыха и даже кухня. Такой самолет при дозаправке в воздухе, может сутками кружить без посадки на землю.

Самолет невооружен, но напичкан электроникой. Она позволяет через спутники выходить на связь даже с подводными лодками в глубинах морей и океанов. У нас тоже есть такие самолеты, опять же, побольше — на базе Ил-6. И поменьше — на базе Ил-76. Так как по прямому назначению в «Судный день», ни мы, ни американцы их, слава Богу, еще не применяли. Самолеты задействуют для координации сил на земле, например, во время стихийных бедствий или крупных учений. В Европе как раз начались масштабные «натовские маневры» Orion-2023.

Россия тоже не могла не ответить на такие выходки. И наши моряки приняли участие в беспрецедентных учениях у берегов Южной Африки совместно с кораблями собственно ЮАР и Китая.

Все внимание было приковано к нашему фрегату «Адмирал Горшков», потому что он вооружен уникальными гиперзвуковыми противокорабельными ракетами «Циркон». Его за это прозвали «убийцей авианосцев». И невозможно перехватить никакими средствами ПВО. В теории «Цирконы» могут быть и с ядерной боевой частью. Конкретно на этих учениях «Цирконы» не запускали, по крайней мере перед камерой. Но все всё поняли.