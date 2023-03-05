Bloomberg: конфликт Польши и Германии может оставить Украину без оружия

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 36

Варшава считает, что задержка в отправке танков Leopard Киеву в полной мере лежит на их производителе.

Bloomberg: конфликт Польши и Германии может оставить Украину без оружия

Фото: www.globallookpress.com / Emmanuele Contini

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Тема:
Спецоперация

Разногласия Польши и Германии могут подорвать совместные попытки оказания военной помощи Украине, несмотря на единство стран НАТО в вопросах поставок киевскому режиму. Об этом сообщает издание Bloomberg.

В материале отмечается, что Берлин нацелен на соперничество с Варшавой. В Польше жалуются на то, что ФРГ гонится за «международной славой», забывая об обеспечении Киева всем необходимым.

«Ссоры Варшавы и Берлина из-за ракет, танков и запасных частей вышли на новый уровень, даже несмотря на то, что президент Владимир Зеленский призывает западных сторонников „поторопиться“ с доставкой вооружений до того, как начнется какое-либо весеннее наступление», — написано в статье.

Авторы добавляют, что власти Польши критикуют Германию за то, что страна затягивает поставки тяжелой техники ВСУ. Также Варшава упрекает ФРГ за то, что в их арсенале отсутствуют запчасти для танков Leopard. Польский лидер Анджей Дуда накануне заявил, что, в первую очередь, ответственность лежит на Германии, которая является производителем Леопардов.

Ранее немецкий посол Томас Баггер резко отреагировал на критику главы Минобороны Польши Мариуша Блащака. В Варшаве заявили, что Германия заплатила Москве миллиарды долларов за энергоносители. Баггер в ответ попросил проследить сколько «миллиардов золотых» Варшава направляет в Россию в обмен на энергию из года в год.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, как Запад списывает собственные ошибки на спецоперацию России.

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