В Пулково готовится к аварийной посадке военный самолет

В аэропорту Пулково к аварийной посадке готовится военный самолет. По данным 5-tv.ru, это Ту-22. Причина пока неизвестна. На месте дежурят экстренные службы.

Посадка ожидается через 10 мин. По некоторым данным, на самолете мало топлива.

В пресс-службе Пулково сообщили, что аэропорт работает штатно, никаких аварийных посадок нет.

Судя по онлайн-табло, из-за инцидента задержано несколько рейсов, но в целом аэропорт работает в штатном режиме.