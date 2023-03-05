В Пулково готовится к аварийной посадке военный самолет
| Происшествия Эксклюзив 398
Причина срочного приземления пока неизвестна.
Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев
В аэропорту Пулково к аварийной посадке готовится военный самолет. По данным 5-tv.ru, это Ту-22. Причина пока неизвестна. На месте дежурят экстренные службы.
Посадка ожидается через 10 мин. По некоторым данным, на самолете мало топлива.
В пресс-службе Пулково сообщили, что аэропорт работает штатно, никаких аварийных посадок нет.
Судя по онлайн-табло, из-за инцидента задержано несколько рейсов, но в целом аэропорт работает в штатном режиме.
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