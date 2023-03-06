Американский экономист Сакс: США провоцируют Путина с 2001 года

Противостояние России и США, приведшее к нынешней ситуации на Украине, началось с начала "нулевых", и именно Вашингтон выступил инициатором выстраивания антагонистических отношений с Москвой. Об этом заявил американский экономист Джеффри Сакс в интервью The New Yorker. Перевод беседы опубликовало EADaily.

Сакс обратил внимание на то, что США проигнорировали предложение президента РФ Владимира Путина о помощи после теракта 11 сентября 2001 года. По словам экономиста, в то время Россия с пониманием отнеслась к национальной трагедии американцев и действительно пыталась помочь.

Более того, отмечает Сакс, российский лидер даже после натовских бомбардировок Югославии в 1999 году и расширения альянса был в целом лояльно настроен к Западу и близко общался со многими европейскими лидерами.

Тем не менее США, которые «маниакально стремились к расширению альянса», начали серию провокационных шагов, которые со временем привели к конфликту с Грузией в 2008 году, дестабилизации в Сирии и попытке свержения дружественного России президента Башара Асада в 2011 году и, наконец, госперевороту на Украине и свержению президента Виктора Януковича в 2014 году.

«Что касается Украины, то для меня особенно ужасен тот факт, что этого военного конфликта можно было избежать в конце 2021 года. Президент Путин положил на стол три требования к Западу: отказ от расширения НАТО, сохранение Крыма в составе России и выполнение Минских соглашений. Соединенные Штаты отказались», — констатировал Сакс.

Экономист подчеркнул, что проблемы Крыма и Донбасса возникли именно после участия США в перевороте против Януковича, потому что до этого «Россия не брала Крым».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Джеффри Сакс предупредил Европу о «новом Афганистане» у нее под боком в виде Украины, если не прекратить текущую политику по отношению к России и не начать с ней мирные переговоры.