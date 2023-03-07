Работа над ошибками: в Вашингтоне разбираются в причинах ж/д катастроф

Впрочем, техногенные аварии и даже катастрофы в США стали обыденностью: в Огайо целый город страдает из-за крушения поезда с химикатами — недавно, там еще и плотину прорвало — сооружение удерживало ядовитые вещества.

И пока Джо Байден своим избирателям предпочитает посещение Киева, в Вашингтоне разбираются в причинах трагедии. Все версии — у Снежаны Назаренко.

Главный вопрос, который стоял на повестке Национального совета по безопасности на транспорте в США, получил ответ с весьма странной смысловой нагрузкой. Причиной последних крупных аварий, которые едва не переросли в экологическую катастрофу назвали… единицу измерения. Якобы состав, который на минувших выходных сошел с рельсов в Огайо, просто был слишком длинный.

«Для тех, кто не знал — там было двести двенадцать вагонов плюс локомотивы — то есть это поезд длиной в две с половиной мили, очень длинный, и мы изучаем версию, что это и стало причиной крушения», — заявила Дженнифер Хоменди, председатель национального совета по безопасности на транспорте.

На прямой вопрос: не слишком ли опасными стали американские железные дороги — председатель вообще не стала отвечать. Зато рассказала, что самолетами перевозить опасные химические вещества — запрещено.

«Что вы скажете американцам, которые обеспокоены, наша железнодорожная система — безопасна?», — спросили американскую чиновницу.

«Это отличный вопрос. Я понимаю все сомнения. Но смотрите. Самый безопасный транспорт — это самолеты, но опасные вещества ими перевозить нельзя. Еще есть трубопроводы, но железные дороги считались безопасными, это сейчас кривая аварийности пошла вверх. Перевозки по обычным дорогам — там в среднем гибнет по 43 тысячи человек в год и мы не хотим добавлять к таким авариям происшествия с токсичными веществами», — ответила Хоменди.

Эта пресс-конференция не задалась с самого начала. И больше напоминала оправдания без четкого ответа. Когда председатель мешкалась, ведущая просто переходила к следующему вопросу.

А ответы нужны. В одном и том же штате произошли сразу две железнодорожные катастрофы. В городе Ист-Палестайн, в начале февраля — перевернулось несколько цистерн с химикатами, часть ядовитых веществ попали в ручей. Для того, чтобы не дать токсинам отравить еще и местные реки, внизу по течению ручья построили плотину. Она простояла неделю и рухнула. Теперь жители города находят мертвую рыбу и животных. А еще — жалуются на самочувствие.

«Тут есть явные симптомы отравления: одни жалуются на тошноту, другим тяжело дышать, в общем это явные признаки загрязнения, которым следовало бы заняться», — сказал Эндрю Уэлтон, профессор университета Пердью, специалист по проблемам загрязнения окружающей среды.

Американский интернет переполнен сарказмом по отношению к американским же чиновникам. Они всеми силами пытаются уйти от ответа. Байден, так и не приехал. Белый дом заявил, что у президента есть дела поважнее.

«Господин Президент, вы не хотите посетить Огайо? Вы обсудили все с руководством железнодорожной компании? Людям нужна какая-то помощь?», — спросили Байдена.

«Я разговаривал со всеми официальными лицами в Огайо, демократами и республиканцами на постоянной основе, а также в Пенсильвании. Вместе мы будем решать массу проблем законным путем», — ответил президент США.

Министр транспорта США высказался об авариях не менее ярко. Питт Буттиджич прокомментировал случившееся только на 10-й день. Заявил, что — обеспокоен происходящим. Зато в городе постоянно работают представители Норфолк Саузерн. Именно этой компании принадлежали и поезда и плотина, где произошли все аварии. Сотрудники же, видимо, не нашли ничего лучше, кроме как ходить по домам и уговаривать отказаться от юридических претензий.

Компания, на счету которой уже два серьезных происшествия — пока предприняла только одно. Заплатила тысячам семей в общей сложности чуть больше миллиона долларов. Назвала это компенсацией за неудобства при эвакуации. При этом, о принятых мерах по предотвращению подобных катастроф — ничего не сказано. Учитывая общее состояние американских железных дорог, никто не может дать гарантий, что новая токсичная авария не произойдет, например, завтра.