В Санкт-Петербурге перед 8 Марта произошел «цветочный ажиотаж»

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Цветы приезжают в Россию из совершенно неожиданных стран, но все равно находят своих покупателей.

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Белоусов; 5-tv.ru

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В преддверии 8 Марта в Петербург и Ленобласть привезли более двух миллионов цветов! В основном, это розы, хризантемы и гвоздики. Главные поставщики северной столицы — Армения и неожиданно Латвия! Впрочем туда цветы попали из привычных всем Нидерландов, Италии и Испании. А вот, кому эти цветы достанутся, выяснял корреспондент Максим Облендер, он оценил предпраздничный ажиотаж.

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