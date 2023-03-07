В Санкт-Петербурге перед 8 Марта произошел «цветочный ажиотаж»

В преддверии 8 Марта в Петербург и Ленобласть привезли более двух миллионов цветов! В основном, это розы, хризантемы и гвоздики. Главные поставщики северной столицы — Армения и неожиданно Латвия! Впрочем туда цветы попали из привычных всем Нидерландов, Италии и Испании. А вот, кому эти цветы достанутся, выяснял корреспондент Максим Облендер, он оценил предпраздничный ажиотаж.