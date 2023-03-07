Концерт, караоке и поздравления: подарки от VK к 8 Марта

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала

Российские социальные сети готовят поздравления с 8 Марта для милых девушек

Концерт, караоке и поздравления: подарки от VK к 8 Марта

Фото: vk.com

В весенний праздник девушки смогут получить неожиданные поздравления от популярных артистов и блогеров в Одноклассниках и ВКонтакте, спеть любимые песни в караоке и поучаствовать в челленджах.

Спеть самому

С 6 по 8 марта в 20 российских городах будут работать караоке-боксы от Одноклассников. Посетители смогут спеть любую доступную в библиотеке песню и записать исполнение на видео.

Среди всех, кто выложит ролик на своей странице в Одноклассниках с хештегом #ОКскараоке, будут случайным образом разыграны сертификаты в маркетплейс: список победителей будет опубликован 14 марта в официальной группе «Одноклассники. Все ОК!».

Поздравить по-особенному

ВКонтакте подготовила для пользователей тематические активности к 8 Марта. В социальной сети появились шесть новых праздничных стилей для оформления обложек профиля. VK Мессенджер поможет сделать поздравления для близких по-настоящему весенними: сервис представил уникальную форму для видеосообщений — в виде бутона герберы.

Также в VK Мессенджере доступен праздничный тематический фон. В VK Звонках любимых девушек можно будет виртуально обнять с помощью специальной кнопки «Обнять в звонке» — она поможет почувствовать атмосферу праздника, даже если вы на расстоянии.

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