В Москве загорелось здание на Петровке, 38
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По предварительным данным, все люди эвакуировались.
Фото: © РИА Новости / Мария Девахина
В Москве в здании по адресу Петровка, 38 возникло возгорание, сообщил источник 5-tv.ru. Густой черный дым идет с третьего этажа.
По предварительным данным, находившиеся в здании люди эвакуировались, сведений о пострадавших не поступало.
Из окна здания на Петровке, 38 идет дым.
Очаг возгорания пока не найден. На месте работают экстренные службы.
Подробности происшествия уточняются.
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