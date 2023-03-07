В Москве загорелось здание на Петровке, 38

В Москве в здании по адресу Петровка, 38 возникло возгорание, сообщил источник 5-tv.ru. Густой черный дым идет с третьего этажа.

По предварительным данным, находившиеся в здании люди эвакуировались, сведений о пострадавших не поступало.

Из окна здания на Петровке, 38 идет дым. Фото: 5-tv.ru

Очаг возгорания пока не найден. На месте работают экстренные службы.

Подробности происшествия уточняются.