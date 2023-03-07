В Москве загорелось здание на Петровке, 38

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 82

По предварительным данным, все люди эвакуировались.

В Москве загорелось здание на Петровке, 38

Фото: © РИА Новости / Мария Девахина

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В Москве в здании по адресу Петровка, 38 возникло возгорание, сообщил источник 5-tv.ru. Густой черный дым идет с третьего этажа.

По предварительным данным, находившиеся в здании люди эвакуировались, сведений о пострадавших не поступало.

Из окна здания МВД России на Петровке, 38 идет дымИз окна здания на Петровке, 38 идет дым. Фото: 5-tv.ru

Очаг возгорания пока не найден. На месте работают экстренные службы.

Подробности происшествия уточняются.

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